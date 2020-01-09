Артистка Студії "Квартал 95" показала стрункі ніжки і не тільки...

Катерина Нікітіна потанцювала на камеру в одязі з елементами шкір-лаку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».

Так на новому опублікованому відео Катерина Нікітіна розохотила публіку чудним танком на пеньку, також артиска красувалася на звичайному тротуарі в лакових черевиках, панчохах або колготах, пальто, шапці і головне - шкіряній міні-спідниці на замочку.

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На кадрах Катерина всіляко звивається в жартівливій манері, посміхається, в якийсь момент - вона навіть спіткнулася і розсміялася.

Шанувальникам дуже подобається позитивний "настрій" артистки.

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Раніше на новому опублікованому відео дівчина ефектно посилає повітряний поцілунок і при цьому, частково, видно її груди.

Шанувальників така промениста і відверта відео-листівка, де Катерина красується в сукні з мега-глибоким вирізом, дуже порадувала.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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