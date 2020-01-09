Артистка Студії "Квартал 95" показала стрункі ніжки і не тільки...
Катерина Нікітіна потанцювала на камеру в одязі з елементами шкір-лаку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».
Так на новому опублікованому відео Катерина Нікітіна розохотила публіку чудним танком на пеньку, також артиска красувалася на звичайному тротуарі в лакових черевиках, панчохах або колготах, пальто, шапці і головне - шкіряній міні-спідниці на замочку.
Головне за ніч: траур в Україні, новий вірус і падіння гривні
Погода не дасть українцям спуску: потужний циклон принесе сніг, але є одне але
Ердоган змовився з Путіним і вдарив по Україні, такого йому не пробачать: скандальні деталі
Кароль кокетливо оголила ідеальні форми в білій сукні: перед таким Дан Балан не встоїть
На кадрах Катерина всіляко звивається в жартівливій манері, посміхається, в якийсь момент - вона навіть спіткнулася і розсміялася.
Шанувальникам дуже подобається позитивний "настрій" артистки.
Раніше на новому опублікованому відео дівчина ефектно посилає повітряний поцілунок і при цьому, частково, видно її груди.
Шанувальників така промениста і відверта відео-листівка, де Катерина красується в сукні з мега-глибоким вирізом, дуже порадувала.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.
Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.
Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.