Надя вирішила похвалитися цілою серією фото, на яких розповіла шанувальникам все, що їх цікавить

Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва «викинула» у світ яскраві кадри, показавши себе відразу в кількох образах

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні, пише Politeka.

цього разу Надя вирішила похвалитися цілою серією фото, на яких розповіла шанувальникам все, що їх цікавить. Так, зірка вирішила відповісти на всі питання, які цікавили її фанатів. В цілому, відповіла Надя з гумором і навіть здивувала одкровеннями.

наприклад, Дорофєєва видала свій другий улюблений напій після латте, без якого буквально не може пройти її день - виявляється, дівчина обожнює чай з медом і м'ятою.

Також Дорофєєва зізналася, що не любить здавати аналізи і чекати результатів, почуває ніяково на сцені. Артистка не забула дати пораду по догляду за собою, уточнивши, що проти соляріїв або "небезпечного" засмаги.

До цього співачка показала незвичайне відео, яким чимало розбурхала мережу. На представлених кадрах Надя з'явилася в дуже блискучому луці.

Так, Дорофєєва позувала у зухвалому екстра-міні сукня в спокусливій позі, виставивши напоказ ідеально фігуру. Доповнити образ співачка вирішила елегантною зачіскою і яскравим макіяжем. Поруч з нею позувала і колега, яку продюсує Потап.

У відео також помічений і сам Олексій, разом з Позитивом. Колективне відео стало образением до шанувальників - музиканти вітали шанувальників з Новим роком та Різдвом.

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