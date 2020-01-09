Надя решила похвастаться целой серией фото, на которых рассказала поклонникам всё, что их интересует

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркие кадры, показав себя сразу в нескольких образах

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде, пишет Politeka.

В этот раз Надя решила похвастаться целой серией фото, на которых рассказала поклонникам всё, что их интересует. Так, звезда решила ответить на все вопросы, которые интересовали ее фанатов. В целом, Надя ответила с юмором и даже удивила откровениями.

К примеру, Дорофеева выдала свой второй любимый напиток после латте, без которого буквально не может пройти ее день - оказывается, девушка обожает чай с медом и мятой.

Также Дорофеева призналась, что не любит сдавать анализы и ждать результатов, чувствует неловко на сцене. Артистка не забыла дать и совет по уходу за собой, уточнив, что против соляриев или "опасного" загара.

До этого певица показала необычное видео, которым немало взбудоражила сеть. На представленных кадрах Надя появилась в весьма блестящем луке.

Так, Дорофеева позировала в дерзком экстра-мини платье в соблазнительной позе, выставив напоказ идеально точеную фигуру. Дополнить образ певица решила элегантной прической и ярким макияжем. Рядом с ней позировала и коллега, которую продюссирует Потап.

В видео также замечен и сам Алексей, вместе с Позитивом. Коллективное видео стало образением к поклонникам - музыканты поздравляли поклонников с Новым годом и Рождеством.

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