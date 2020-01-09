Співачка Лоліта Мілявська "покрасувалася" в обіймах героя низькопробних бойовиків

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки. Так на новому опублікованому кадрі з відпочинку, виконавиця, яка нещодавно пройшла через величезний скандал у зв'язку з розставанням зі своїм молодим коханим - виглядає дещо розповнілою.

Лоліта позувала в рожевій толстовці і в обнімку з любителем "русского мира" і кремлівським обожнювачем актором Стівеном Сігалом - той, як відомо, неодноразово виписував "реверанси" Володимиру Путіну зокрема і публічно підтримував агресивну зовнішню політику РФ.

Лоліта ж запевняє в підписі під фото, що Сігал - наймиліша людина, у нього діти, мовляв, родина і все таке. Артисти на знімку приобнялись, Лоліта виглядає трохи "опухлою", вважають одні її шанувальники, інші, що вона практично "дюймовочка" поряд з величезним Стівеном.

Раніше чоловік російської співачки Лоліти Мілявської, Дмитро Іванов, дав кілька інтерв'ю.

Відомо, що пара вже не живе разом, а зараз йде процес розлучення. Лоліта звинуватила чоловіка, тренера по сквошу, в психологічному насильстві і зраді. Нібито Дмитро назвав її "жирною коровою".

Однак Іванов прокоментував заяви зірки. Він розповів, що зовнішність Лоліти ніяк не вплинула на їхні стосунки. Тим більше зараз співачка добре виглядає і сама казала, що схудла на 14 кілограмів.

У програмі Дмитра Шепелєва "На самом деле" чоловік Лоліти погодився пройти перевірку на детекторі брехні.

Нагадаємо, Лоліта зізналася, з якої причини різко скинула вагу: «Уже немає сил».

Як повідомляла Politeka, Лоліта після розлучення вийшла на сцену в дивному вбранні: «жах».

Також Politeka писала, що Лоліта показала «ідеальні форми» і насмішила мережу: «Немає такої талії».