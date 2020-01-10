Зірка забула про сором і показала ідеальну фігуру з гарячого відпочинку

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Цього разу Никитюк забула про сором і показала ідеальну фігуру з гарячого відпочинку. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Леся зірка опублікувала фотографію, зроблену в минулому році. На знімку Никитюк позує в море і без верху від купальника – видно тільки капелюх її руці і варто пиной до камери.

"Так, все... Я заслужила... Заслужила виставити цю фотку з минулого року", - написала телезірка. У коментарях до запису шанувальники Лесі обсипали її компліментами.

Також зірка з'явилася в милому і природному вигляді. Так, Никитюк опублікувала новий кадр, на якому вона позує в автомобілі. Телезірка сфотографувала себе сама, висунувшись у вікно машини.

"Back to Kyiv. Траса Хмельницький – Київ вже майже суперская… навіть ніде кліп на пісню "Ями" знімати", – пише Леся під новим фото.

Проте фанати в коментарях не погодилися з тим, що дороги хороші, і запропонували телеведучої проїхатися по своїх населених пунктах.

На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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