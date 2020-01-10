Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого відпочинку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

У Інстаграмі зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами з своїх фотосесій, провокуючи при цьому не двозначну реакцію коментаторів. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

На опублікованому знімку MARUV позує з яскраво-синіми волоссям і в звичайному і навіть скромному вбранні, що складається з білої блузки і темних штанів із завищеною талією. При цьому видно, що дівчина спеціально уклала волосся, щоб ті не з'явилися і рівно лежали без проділу.

Поруч з Ганною позував і її чоловік разом з улюбленим домашнім вихованцем. Сама зірка чимало здивувала зворушливим і рідкісними сімейним кадром.

Користувачі також не залишилися байдужі:

«Ізольда 😍 чудова сім'я!», «Чудові 👍💙 дуже красива пара👏❤️ і Изольдочка розчулює як дитятко🐶 вірю, що коли будуть у вас діточки вони будуть сами щасливі тому, що мама і тато суперські 👍😍😍😍 Молодці, love🔥❤️🔥», «Намистинки 😍», 2Вы мені і раніше дуже подобалися, а з цієї ідеальної собакою ви вже мій фаровит 😅👌🏿 Дуже 🔥❤️», «Собаки це наші маленькі дітки. Вони навіть схожі на нас😍», «Коли Ізольда буде ходити в латексі ?)🖤».

Як повідомлялося раніше, скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами з свого концерту.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

Зірка вирішила показати фігуру у пікантному вбранні голубуватого відтінку зі звіриним принтом. Примітно, що яскраво пофарбовані волосся Ганни в блакитний відтінок так виглядають ще яскравіше. Сама зірка позувала лежачи на м'якому кріслі сірого кольору.

Також Ганна доповнила пост ще одним знімком, на якому зігнулася в тому ж вбранні, блиснувши при цьому п'ятою точкою в чорних сітчастих колготках.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережа