Чи не найпопулярніший артист Студії "Квартал 95" Євген Кошовий відправився на відпочинок

Полетів зоряний комік релаксувати не один, а зі своєю сім'єю - дружиною Ксенією, зокрема. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ксенії.

Так у сторіз жінка опублікувала спільне з Євгеном фото, де сама посміхається, а Кошовий - серйозний, як ніколи. Пара позувала на тлі густих тропічних заростей і мова в міні-пості йшла про те, що дружині зірки сцени дуже хочеться гарних фото.

Але, на думку Ксенії, красивих кадрів з відпочинку не "дочекатися", тому що чоловіки в більшості своїй не розуміють всієї "важливості", а також естетичного значення живописних кадрів, привезених з відпустки.

Ксенія пожартувала і сама з'явилася на фото, найімовірніше, без мейкапу і у стильному сонцезахисті, також на ній була чи то сорочка, чи то туніка близького до персикового забарвлення кольору.

Раніше повідомлялося про те, що в мікроблозі студії в Instagram поділилися свіжим роликом. Номер "з новим чоловіком", якого грає Євген Кошовий, викликав емоційний відгук у присутнього в залі Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За сюжетом Кравець з Кошовим повернулися додому з наміром усамітнитися в інтимній обстановці. Але раптом новий чоловік говорить, що "не може" і пояснює причину тим, що на нього дивиться її колишній.

Олена підійшла до краю сцени і, дивлячись прямо на Зеленського, звернулася до нього:

"Ну, чого ти прийшов, а? Ти ж пішов? Ну, і йди. Чого ти мені душу-то рвеш?.. Так, я знайшла собі нового, але й ти собі знайшов! В вушко він йому шепче, фото в instagram вони постять... Ти знаєш, що він мені сказав, коли йшов? "Дорога я йду, я повинен допомогти країні..." А найобурливіше, він сказав, що через п'ять років повернеться!"

Зал сміявся до сліз разом з президентом.

У підсумку, і Олена, і Женя зізналися, що дуже сумують за другом Зеленським. А під кінець до них приєдналися й інші зірки "Кварталу": "Ти частіше приходь... Ми розуміємо, що з твоєю зарплатою ти собі часто "Квартал" не можеш дозволити... Але ми тебе по-дружньому проведемо через сцену, не переживай...".

Користувачів мережі невимовно зворушив цей ролик:

"Правильно для всіх він друг Володимир Зеленський. Сумують і будуть сумувати тільки як за звичайною людиною з Кварталу. Володимиром Зеленським".

Нагадаємо, зірка «Кварталу 95» підірвав мережу голим фото.

Також Politeka писала, що зірка «Квартал 95» втратив частину тіла.