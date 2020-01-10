Співачка Наташа Корольова порадував фанатів "оновленою" версією себе

Російська артистка покрасувалася в студії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Артистка зважилася на стильну і яскраву студійну фотосесію, і, схоже, що на "уколи краси" - збільшення обсягу губ зокрема - популярна свого часу вокалістка запрактикувала це, мабуть, набагато раніше.

Так на новому опублікованому Наташею фото, вона красується з павиним пером, прикривши одне своє око. Артистка нанесла на обличчя яскравий макіях, волосся уклала просто - укладання їй дуже личить.

На знімку артистка злегка усміхається - в загальному і цілому - якісне фото, роботу фотошоепера явно видно, і дуже ретельну - жодної зморшки на портретному кадрі 46-річної жінки не видно. Разом з тим, деякі шанувальники Корольової відзначають, що нехай вона і постаріла, але все ж не втратила своєї чарівності - і без обличчя Наташі, як не крути, фотошоп використовуй або ж не використовуй - знімок не вийшов би таким чудовим, яким він є. Інші пишуть, що пластика, як то кажуть, на обличчя, і порівняли співачку з покійним "перекроївшим" своє обличчя Майклом Джексоном.

Раніше ми повідомляли про те, що чоловік Корольової Сергій Глушко "пошалив" з молодою красунею, поки Наташа не бачила. Так, Тарзан показав у своєму instagram ролик-анонс інтерв'ю на радіо. У студію він заявився в напівголому вигляді, підійшов ззаду до ведучої і обняв її за плечі. Дівчина не змогла приховати збентеження.

"Гість програми "Ближче до зірок" актор, співак, танцюрист, спортсмен і артист широкого профілю - як він сам себе називає - Сергій Глушко. Про те, чому Тарзан не захотів продовжувати кар'єру військового? Які життєві установки допомагають йому бути в прекрасній фізичній і духовній формі? І чому Сергій Глушко вважає, що стриптиз - це не роздягання?", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці.