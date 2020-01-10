Певица Наташа Королева порадовал фанатов "обновленной" версией себя

Российская артистка покрасовалась в студии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка решилась на стильную и яркую студийную фотосессию, и, похоже, что на "уколы красоты" - увеличения объема губ в частности - популярная в свое время вокалистка практиковать на этот счет стала, наверное, гораздо раньше.

Так на новом опубликованном Наташей фото, она красуется с павлиньим пером, прикрыв один свой глаз. Артистка нанесла на лицо яркий макиях, волосы уложила просто - укладка ей очень к лицу.

На снимке артистка слегка улыбается - в общем и целом - фото качественное, работа фотошопера явно видна, и очень тщательная - ни одой морщинки на портретном кадре 46-летней женщины не видно. Вместе с тем, некоторие поклонники Королевой отмечают, что пусть она и постарела, но все не утратила своего обаяния - и без лица Наташи, как ни крути, какой фотошоп не используй - снимок бы не получился таким здоровским, каков он есть. Другие пишут, что пластика, как говорится, на лицо, и сравнили певицу с покойным "перекроившим" свое лицо Майклом Джексоном.

Ранее мы сообщали о том, что муж Королевой Сергей Глушко "пошалил" с молодой красавицей, пока Наташа не видела. Так, Тарзан показал в своем инстаграм ролик-анонс интервью на радио. В студию он заявился в полуголом виде, подошел сзади к ведущей и обнял ее за плечи. Девушка не смогла скрыть смущения.

"Гость программы "Ближе к звездам" актер, певец, танцор, спортсмен и артист широкого профиля - как он сам себя называет - Сергей Глушко. О том, почему Тарзан не захотел продолжать карьеру военного? Какие жизненные установки помогают ему быть в прекрасной физической и духовной форме? И почему Сергей Глушко считает, что стриптиз - это не раздевание?", - говорится в подписи к видео.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности.