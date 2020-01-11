Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

В цей раз щаслива Леся похвалилася результатом ремонту у власній квартирі. За словами Никитюк, вона дуже довго чекала цього моменту і тепер з радістю може представити підсумковий варіант завершених робіт. Сама Никитюк позувала в кросівках, шкарпетках під колір взуття, червоній кофті і чорних велосипедках.

«# ремонт Якщо у кого ремонт ще триває .. я вам співчуваю😆 У мене нарешті закінчився! Він забрав багато сил і грошей😩Але є моменти які радують мене і моїх батьків!», – написала зірка під новим постом.

Шанувальники не залишилися байдужі і відповіли на новий пост зірки.

Також в розділі Сторі артистка показала, як відпочивала ввечері. Примітно, що ресторан Леся відвідала одна. У своїх роликах артистка відзначила подруг, написавши, що сумує за ним.

У відео також можна помітити, що зірка показала себе в самих різних ракурсах, нестесняясь показати себе у якомусь не правильному чи просто природному вигляді.

При цьому днем раніше Никитюк показала ідеальну фігуру з гарячого відпочинку. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, Леся зірка опублікувала фотографію, зроблену в минулому році.

На знімку телеведуча лежить на пляжі. Співробітники курорту влаштували для неї миле пляжне містечко. На піску настил і плетений килимок, а також поруч стоять скриньки, накриті екзотичними фруктами та стравами.

Також зірка з'явилася в милому і природному вигляді. Так, Никитюк опублікувала новий кадр, на якому вона позує в автомобілі. Телезірка сфотографувала себе сама, висунувшись у вікно машини.

"Back to Kyiv. Траса Хмельницький – Київ вже майже суперская… навіть ніде кліп на пісню "Ями" знімати", – пише Леся під новим фото.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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