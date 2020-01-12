Знаменитий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне був помічений в Лос-Анджелесі

Відомо, що акторові вже 73 роки і, звичайно, у нього з'явилися вікові зміни, пише Рoliteka.net. Зараз в цій літній людині ледве впізнаєш того самого войовничого Рембо.

На днях Сталлоне прогулявся по вулиці зі своєю дочкою 21-річної Сістін. Папараці зробили фото, яке тут же розповсюдили по мережі.

Перед поглядами користувачів інтернету постав сивочолий актор з бородою. На його обличчі видні зморшки, але в той час же у Сталлоне дуже підтягнутий і доглянутий вигляд.

Для свого виходу він вибрав чорні куртку, штани та туфлі, а також білу сорочку.

В мережі відзначили, що вигляд у актора втомлений.

"оооо, рембо.... він і аль пачіно з віком все бильш схожими стають😎", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, відомо, що у Сильвестра Сталлоне є коріння в Україні.

Так, мати знаменитого Рембо Жаклін Сталлоне в свій час дізналася від працівників КДБ, що її рід безпосередньо пов'язаний з Одесою. Тут з'явилася на світ і провела юність бабуся Жаклін — Троянда Гитель-Лабович.

Раніше ми писали, що влітку зірки Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне і Дольф Лундгрен приголомшили заявою про старість.

Так, на сторінці Сильвестра Сталлоне в Instagram з'явилося відеозвернення знаменитих акторів.

«Чоловіки, які не збираються дорослішати. Справді, навіщо? Нам весело!!!! Старіти — це так негарно!!!!!» – написав під роликом Сталлоне.

Під час запису Сильвестр пожартував, що його рука виглядає краще, ніж обличчя Шварценеггера.

Раніше повідомлялося, що Сильвестр Сталлоне надмірно опікає трьох дочок. Улюблені чада — розумниці і красуні, за рішенням Голлівудської асоціації міжнародної преси, завоювали титул «Міс Золотий глобус» у 2016 році. Це був перший випадок, коли володарками звання стали відразу три дівчини.

Можливо, саме тому Сильвестр побоюється за їх майбутнє і відлякує потенційних залицяльників. Доньки вже почали думати, що ніколи не вийдуть заміж.

Нагадаємо, Шварценеггер і Сталлоне приголомшили заявою: «Моя рука виглядає краще, ніж…»

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