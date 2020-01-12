Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне был замечен в Лос-Анджелесе
Известно, что актеру уже 73 года и, естественно, у него появились возрастные изменения, пишет Рoliteka.net. Сейчас в этом пожилом человеке едва узнаешь того самого воинственного Рэмбо.
На днях Сталлоне прогулялся по улице со своей дочерью 21-летней Систин. Папарации сделали фото, которое тут же распространили по сети.
Перед взглядами пользователей интернета предстал седовласый актер с бородой. На его лице видны морщины, но в то же время вид у Сталлоне очень подтянутый и ухоженный.
Появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела
Билли Айлиш впервые разделась на камеру и показала роскошную грудь: пикантные кадры
Звезда «Великолепного века» поразила переколотым ртом: «раздуло до невероятного»
Свадьба Киркорова и Успенской: королева шансона ошарашила признанием
Для своего выхода он выбрал черные куртку, брюки и туфли, а также белую рубашку.
В сети отметили, что вид у актера уставший.
"оооо, рэмбо.... он и аль пачино с возрастом все похоже и похоже становятся😎", - также написал один из пользователей сети.
Напомним, известно, что у Сильвестра Сталлоне есть корни в Украине.
Так, мать знаменитого Рембо Жаклин Сталлоне в свое время узнала от сотрудников КГБ, что ее род напрямую связан с Одессой. Здесь появилась на свет и провела юность бабушка Жаклин — Роза Гитель-Лабович.
Ранее мы писали, что летом звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен ошарашили заявлением о старости.
Так, на странице Сильвестра Сталлоне в Инстаграм появилось видеообращение знаменитых актеров.
«Мужчины, которые не собираются взрослеть. В самом деле, зачем? Нам весело!!!! Стареть — это так некрасиво!!!!!» – написал под роликом Сталлоне.
Во время записи Сильвестр пошутил, что его рука выглядит лучше, чем лицо Шварценеггера.
Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне чрезмерно опекает троих дочерей. Любимые чада — умницы и красавицы, по решению Голливудской ассоциации международной прессы, завоевали титул «Мисс Золотой глобус» в 2016 году. Это был первый случай, когда обладательницами звания стали сразу три девушки.
Возможно, именно поэтому Сильвестр опасается за их будущее и отпугивает потенциальных ухажеров. Дочери уже начали думать, что никогда не выйдут замуж.
Напомним, Шварценеггер и Сталлоне ошарашили заявлением: «Моя рука выглядит лучше, чем…»
Как сообщала Politeka, красавицы-дочери Сильвестра Сталлоне рискуют остаться «старыми девами»: «Берегитесь…»
Также Politeka писала, что киевлянка Йовович, одессит Сталлоне и не только: звезды с украинскими корнями, покорившие Голливуд