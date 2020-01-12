Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне был замечен в Лос-Анджелесе

Известно, что актеру уже 73 года и, естественно, у него появились возрастные изменения, пишет Рoliteka.net. Сейчас в этом пожилом человеке едва узнаешь того самого воинственного Рэмбо.

На днях Сталлоне прогулялся по улице со своей дочерью 21-летней Систин. Папарации сделали фото, которое тут же распространили по сети.

Перед взглядами пользователей интернета предстал седовласый актер с бородой. На его лице видны морщины, но в то же время вид у Сталлоне очень подтянутый и ухоженный.

Для своего выхода он выбрал черные куртку, брюки и туфли, а также белую рубашку.

В сети отметили, что вид у актера уставший.

"оооо, рэмбо.... он и аль пачино с возрастом все похоже и похоже становятся😎", - также написал один из пользователей сети.

Напомним, известно, что у Сильвестра Сталлоне есть корни в Украине.

Так, мать знаменитого Рембо Жаклин Сталлоне в свое время узнала от сотрудников КГБ, что ее род напрямую связан с Одессой. Здесь появилась на свет и провела юность бабушка Жаклин — Роза Гитель-Лабович.

Ранее мы писали, что летом звезды Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен ошарашили заявлением о старости.

Так, на странице Сильвестра Сталлоне в Инстаграм появилось видеообращение знаменитых актеров.

«Мужчины, которые не собираются взрослеть. В самом деле, зачем? Нам весело!!!! Стареть — это так некрасиво!!!!!» – написал под роликом Сталлоне.

Во время записи Сильвестр пошутил, что его рука выглядит лучше, чем лицо Шварценеггера.

Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне чрезмерно опекает троих дочерей. Любимые чада — умницы и красавицы, по решению Голливудской ассоциации международной прессы, завоевали титул «Мисс Золотой глобус» в 2016 году. Это был первый случай, когда обладательницами звания стали сразу три девушки.

Возможно, именно поэтому Сильвестр опасается за их будущее и отпугивает потенциальных ухажеров. Дочери уже начали думать, что никогда не выйдут замуж.

Напомним, Шварценеггер и Сталлоне ошарашили заявлением: «Моя рука выглядит лучше, чем…»

Как сообщала Politeka, красавицы-дочери Сильвестра Сталлоне рискуют остаться «старыми девами»: «Берегитесь…»

Также Politeka писала, что киевлянка Йовович, одессит Сталлоне и не только: звезды с украинскими корнями, покорившие Голливуд