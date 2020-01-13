Шоумен Руслан Солнцев переконував, що читав уривок з мемуарів Надії Кадишевої, в яких нібито є скандальні визнання артистки.

Колишній учасник скандального шоу «Дом-2» Руслан Солнцев опублікував на своїй сторінці в Instagram уривок, який, за його словами, він прочитав у книзі Надії Кадишевої «Рок-н-рол – це я!». В уривку описується бійка Надії Кадишевої і Надії Бабкіної, яка сталася на зйомках «Новорічного вогника».

«Вмазала пару раз цій фарбованій бездарній су*ці баяном по писку і пішла на сцену. Вона мені в спину почала махати депутатським посвідченням, погрожувати, а я їй у відповідь: «Ти ще пенсійним помахай – толку більше буде!», - написано у публікації.

Зазначимо, що пост Солнцева викликав широкий резонанс у ЗМІ. Шанувальники артисток почали з'ясовувати, наскільки правдивою може бути ця інформація, а журналісти навіть звернулися за коментарем до представників співачок.

Так, концертний директор Надії Бабкіної Сергій Горох заявив, що публікувати такі визнання неетично. І тільки невихована людина може таке озвучувати. Сам він в шоці від прочитаного і зазначає, що знає Кадишеву абсолютно з іншого боку.

«Вона добра людина. Що сталося в цій ситуації – мені просто дивно і незрозуміло. Вони ніколи не конфліктували. Навіть співали дуетом кілька років тому», - згадує Горох.

В прес-службі театру «Золоте кільце», в свою чергу, заявили, що описаної книги взагалі не існує.

Пізніше Солнцев, який спровокував інформаційну хвилю, зізнався, що інформацію не перевіряв. Нібито він прочитав цей уривок на Фейсбуці і вирішив продублювати його у себе. Він додав, що плітки про те, що між Бабкіною і Кадишевою ворожнеча гуляють давно. Тому цей уривок здався йому кумедним і правдоподібним.

До кого таким чином шоумен намагався привернути увагу – до артисток або своєї персони – залишається загадкою.

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