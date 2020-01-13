Ксенія Собчак показала, як Рената Литвинова відзначила свій день народження, затьмарений трагічною ДТП

Нещасний випадок на дорозі не завадив відомій російській актрисі відзначити свій день народження. Як з'ясувалося, ввечері 12 січня Литвинова все ж з'явилась на власному святі в ресторані, де зібралися її рідні та друзі. Серед запрошених була і скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, яка, як повідомляє Politeka, поділилася кадрами святкування у своєму Instagram.

Так, ведуча опублікувала фото з ресторану, на якому Литвинова позує зі своєю дочкою.

«З днем народження! Дякую за сьогоднішній дивовижний вечір», - підписала знімок Ксенія.

Крім того, в розділі Сторіс вона опублікувала коротке відео зі свята. На ньому можна побачити, що Литвинова прийшла в ресторан в чорній міні-сукня, при цьому на її ногах видно сліди, схожі на синці. Ймовірно, ці ушкодження Литвинова отримала при ДТП.

В коментарях до посту Собчак багато хто був здивований, що Литвинова вирішила відзначати день народження після того, як її збила машина.

«Як? Її ж машина збила, а ви туснути встигли, чи як завжди пі...., легкий і ні чого більше переляк! З Днем Народження», «Обожнюю Ренату нехай всі машини світу її об'їжджають!», «а що вона не в лікарні ? Або не особливо її збили?», - пишуть люди.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Литвинова в свій 53-й день народження прогулювалася по центру Москви, коли її збила машина. Фатальний момент стався, коли вона проходила ресторан Макдональдс. Там і стався наїзд.

Під час наїзду актриса отримала травми. ЗМІ повідомляють, що у Литвинової постраждали дві кінцівки: рука і нога.

Крім того, сама Литвинова вперше прокоментувала інцидент. На своїй сторінці в Instagram актриса запевнила, що з нею все в порядку.

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