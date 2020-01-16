Артистка з'явилася в чорному бікіні і з розпущеним волоссям

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тилльдой і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон.

В кадрі артистка з'явилася в чорному бікіні і з розпущеним волоссям. Також на співачці надіті джинсові міні-шорти і простора біла сорочка. Завершила пляжний "лук" вона сонцезахисними окулярами, капелюшком і безліччю прикрас на шиї. Користувачі мережі відразу ж оцінили новий образ зірки.

Не так давно співачка представила цілий альбом в новому стилі, деякі пісні справили фурор. При цьому Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу.

З цього приводу зірка представила відео зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Її волосся розпущене і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Лобода відображена в момент, коли поруч з нею позував і сам Іван з серйозним виразом обличчя.

Під час ролика також можна почути кумедний момент зі зйомок, схоже, артисти були дуже задоволеним новим випуском, причому не менше, ніж самі прихильники Лободи. На думку користувачів мережі, Світлана розповіла таким чином про свої стосунки з Линдеманном.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.