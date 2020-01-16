42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова підкорила тисячі чоловічих сердець пікантним образом в халатику, і жіночих - колекцією парфумів

Як передає Politeka.net, знаменитість виклала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Чехова з'явилася у величезному передпокою власного будинку в одному лише халатику соковито-персикового кольору, а також босоніж. Анфіса похвалилася перед публікою новим стелажем, на якому розмістила свою розкішну колекцію духів. Баночками заставлені всі полиці, а стелаж, між іншим, майже до стелі.

"Моя парфумерна манія розрослася до таких масштабів, що у ванній закінчилися всі полки, під мої парфуми🤦🏻‍♀️ Вирішила обзавестися стильним стелажем в передпокої, благо для нього там було місце, правда строго обмежено за розміром. Довго шукала стелаж, перебрала десятки меблевих компаній... Мені хотілося чогось лофтового, але акуратного, з нотками класики, так все і вийшло. Стелаж строгий, але верхня кришка надає м'якості", - написала зірка у соцмережі.

Коментуючі прийшли в захват від красуні і її ароматного багатства.

"👍👍 ваша колекція дуже вражає! Мрія, напевно, будь-якої жінки!) "

"Анфіса, парфумерія дуже протипоказана тваринам. Якщо Ви не знали. Навіть запах може бути смертельний. "

"Анфіса ! Бабіїв не боїшся ? 😍 "

"Стелаж крутий і ви красива!🤩 "

"Колір бомбічний! Вам дуууже йде😍🌹 "

Раніше ми повідомляли, Чехова здивувала шанувальників, поділившись знімком, на якому вона тримає в руках одночасно букет троянд і боксерські рукавички. Поєднання ніжності і зухвалості, жіночності і брутальності на одному кадрі запаморочили голову її фанатам.

"Такий набір цікавий квіти і боксерські рукавички 👍"

"Ось це шикарно 😍👍"

"Як не любити цю жінку?!! Вона прекрасна😍"

"Поєднання прям вогонь🔥"

"Бокс -- круто! Такий адреналін"

Також ми писали, що Чехова показала семирічного сина Соломона. Хлопчик помітно підріс. Анфіса з дитиною відразу після її повернення з гірськолижного курорту у Франції вирушили до Підмосков'я. За словами телеведучої, вона знайшла чудове місце, заміський готель, в засніженому лісі, де вони з сином змогли насолодитися свіжим повітрям, здоровою їжею та дивовижними видами.

Нагадаємо, Анфіса Чехова затягнула апетитні форми у відвертий наряд