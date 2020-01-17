На нових знімках артистка показала себе в стильному образі разом з дочкою

Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами.

Не забуває зірка проводити час зі своїми дівчинками - молодшою дочкою Тілльдою і старшою дівчинкою Євангеліною. Цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон. Щасливими фото зі своєю старшою дочкою Світлана поділилася кілька годин тому в Instagram.

Так, на нових знімках артистка показала себе в стильному образі – Світлана позувала у світлій футболці, джинсовій куртці, чорно-білих штанях і білих кросівках. Лобода була з розпущеним волоссям, а очі ховала за сонцезахисними окулярами. На знімку видно, що дочка Світлани також одягнена дуже стильно.

При цьому нещодавно у розділі Сторі зірка вирішила показати ранні кадри виступу. Так, співачка розмістила серію снимковв синьому блискучому костюмі.

Як видно, перед камерою Лобода з'явилася в синьому блискучому костюмчику, який складається з крихітної спіднички – вона скріплена декоративними ланцюжками по боках, та такого ж крихітного топа з об'ємними елементами на плечах. На голові зірки величезна капелюх, яку фолловери назвали торшером, так вона на нього схожа.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.