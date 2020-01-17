Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.
В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.
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Як стало нещодавно відомо, Анна вирушила разом з чоловіком на відпочинок в Дубаї, звідки вже опублікувала перші кадри з відпочинку. На представлених фото вона позувала в новому образі. При цьому позувала Ганна разом з подругою, з якою зустрілася ще в перший день свого відпочинку.
Так, представлених на кадрах артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку. Образ вона доповнила звичайними сонцезахисними окулярами та шкіряного кепкою.
Зазначимо, що яскраво-синє волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. НА думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.
Раніше ж Ганна показала себе в стильному іміджі, доповнивши пост коментарем щодо ситуації з пограбуванням.
Так, співачка позувала перед камерами під час нової фотосесії в незвичайному сукню зі звіриним принтом. Під тонким нарядом, оголював плечі зірки, помітний костюм. Так, Анна наділу звичний костюм з латексу.
підпису Корсун зазначила, що незважаючи на недавнє пограбування (машину Анни пограбували, викравши подарунки і документи), вона готова працювати і буде продовжувати показувати нові фото в Instagram.
Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.
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