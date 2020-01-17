Народний артист Російської Федерації Олександр Розенбаум розповів, чи готовий виступати в Укрїні
Співак зазначив, що раніше він вже виступав в західній Україні і там його зустрічали добре. Але зараз артист не готовий проводити там концерти.
"Ні, сьогодні не готовий. Я на західній Україні виступав багато разів. Мене зустрічали чудово. Я ніколи не ототожнював групу ненормальних з народом. Сьогодні я не поїхав би тому, що у них там досить складна ситуація. Розенбаум – подразник для влади, для провокаторів. В одному флаконі два подразника – і москаль, і єврей одночасно. Щоб не сталося через мене якесь громадянське протистояння навіть невеликої групи, я б не поїхав", - заявив Розенбаум.
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Раніше ми писали, что російський співак Олександр Розенбаум вважає, що РФ повинна «вибачитися і покаятися» за «окупацію» Естонії, Латвії і Литви.
«Звичайно, ми окупанти Естонії, Латвії і Литви. Час був такий. І так склалося. Але треба вибачитися і покаятися», – сказав він в інтерв'ю.
Про Україну співак висловився більш різко.
Він заявив, що любить Україну і зазначив: «Сьогодні не бути в (українському) чорному списку пристойній людині просто непристойно».
«Дорогі друзі, після Нюрнберзького трибуналу називати вулиці і проспекти іменами Бандери і Шухевича – це злочин. Для будь-якої пристойної і розумною країни це просто ганьба», – заявив він.
Нагадаємо, що Розенбаум різко висловився про героїв України
Як повідомляла Politeka, врятована Розенбаумом дівчина з Криму зажадала гроші.
Також Politeka писала, що Розенбаума рятували лікарі: пережив кілька годин пекла.