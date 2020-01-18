Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.

Сама артистка славиться своєю працьовитістю – зірка без втоми здатна відпрацювати безліч концертів поспіль, перетинаючи кордони і долаючи кілометри між містами та країнами. Вона збирає повні майданчики і вражає видовищним шоу та яскравими костюмами, цей раз не став винятком.

Не так давно співачка представила цілий альбом в новому стилі, деякі пісні справили фурор. При цьому Світлана не забуває не тільки займатися просуванням нових композицій, але і брати участь у різних шоу.

цього разу зірка представила відео зі зйомок в стильному вигляді. Зірка позувала у шикарному костюмі червоного відтінку. Її волосся розпущене і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Лобода відображена в момент "нестримних веселощів" - перед виходом на зйомки співачка влаштувала зажигателньые танці, вихваляючись стрункою фігурою.

Відзначимо, в такому ж вбранні співачка вперше з'явилася на шоу "Вечірній Ургант".

Також нещодавно в розділі Сторі зірка вирішила показати ранні кадри виступу. Так, співачка розмістила серію снимковв синьому блискучому костюмі.

Як видно, перед камерою Лобода з'явилася в синьому блискучому костюмчику, який складається з крихітної спіднички – вона скріплена декоративними ланцюжками по боках, та такого ж крихітного топа з об'ємними елементами на плечах. На голові зірки величезна капелюх, яку фолловери назвали торшером, так вона на нього схожа.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.