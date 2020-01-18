Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников, сообщает Politeka.

Сама артистка славится своим трудолюбием – звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами, этот раз не стал исключением.

Не так давно певица представила целый альбом в новом стиле, некоторые песни произвели фурор. При этом Светлана не забывает не только заниматься продвижением новых композиций, но и участвовать в различных шоу.

В этот раз звезда представила видео со съемок в стильном виде. Звезда позировала в шикарном костюме алого оттенка. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице яркий макияж. Лобода запечатлена в момент "безудержного веселья" - перед выходом на съемки певица устроила зажигателньые танцы, хвастаясь стройной фигурой.

Отметим, в таком же наряде певица впервые появилась на шоу "Вечерний Ургант".

Также недавно в разделе Стори звезда решила показать ранние кадры выступления. Так, певица разместила серию снимковв синем блестящем костюме.

Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.