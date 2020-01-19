Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина показала стрункі ніжки в екстремальному міні

Зірка вибрала шкіряний наряд коричневого відтінку, пише Politeka.net. Незвичайне плаття підкреслило багатство української знаменитості: стрункі ніжки, тонку талію і груди.

Актриса розпустила довгі коси, а на її обличчі ледь можна було помітити макіяж. Очевидно, природна краса Мішиної заворожує і жінок, і чоловіків.

Ксенія позувала на сцені, вона посміхалася, і навіть робила вигляд, що співає в мікрофон, а також сфотографувалася поруч зі знайомою.

В пості артистка розповіла, що побувала на презентації проекту "Голос країни" і побажала успіху учасникам.

"Завжди мріяла гарно співати, але на жаль... Обожнюю слухати дуже гарні голоси і в цьому сезоні буде приголомшливий склад... Учасники, всім бажаю великого успіху... цей період займе почесне місце в автобіографії кожного)", - підписала знімки Мішина.

За півгодини пост актриси зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Яка красуня !", "Коли приїдете в Севастополь?", "Мишенька красива", "Богиня", "Неймовірна 🔥", "красуня♥️", "Ксенія, я думаю, що Ви і співаєте непогано. Талановита людина - талановита у всьому!!!", "Божествино Красива дівчина❤️❤️❤️❤️❤️", "Красуня 😍 плаття бомба 🔥", "ЯК ЗАВЖДИ 😍😍😍😍😍😍😍ШИКАРНА♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Розумниця, красуня ❤️", "Ксенія! Дуже красива і чудова удачі тобі", "Яка ти красива 🤤😍❤️", "найкраща 😻❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина опублікувала нове фото з сином.

Увагу підписників притягнув незвичайний колір волосся хлопчика. Виявляється, сину зірки зробили модну зачіску, пофарбувавши волосся в синій колір.

За 14 годин пост артистки зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів. Деякі люди були в шоці від побаченого і написали, що проти таких експериментів із зовнішністю дитини.

Раніше ми писали, що Ксенію Мішину сфотографували зі сторони в той час, як вона знаходилася на лавці і спілкувалася з колегою в капюшоні.

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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