Популярна українська актриса Єлизавета Василенко похвалилася фотографіями з Балі.

Знімки артистка, яка зіграла головну роль в серіалі «Школа», опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.

21-річна Василенко виклала кілька фотографій в блискучому сірому купальнику і шортах на тлі океану. Свій пост вона підписала: «Спасибі, мої дорогі браття, за таку можливість! Безмежно щаслива і вдячна».

Пост актриси набрав вже більше 80 тис. лайків і 250 коментарів. Цікаво, що практично всі коментарі позитивні. Або у молодої актриси зовсім немає хейтерів, або вона видаляє неприємні коментарі зі своєї стрічки. Останнє цілком можливо, тому що дівчина дуже активна в своєму Instagram. На багато приємних коментарів вона відповідає вдячністю або сердечком.

А шанувальники зірки не скупляться на компліменти.

«Божественна, шикарна, краща», «Кайфова», «Таке сонечко», «Вау, як красиво, і ти, і море», «Перша фотографія дуже красива і передає ту атмосферу», «Боже ти на цих фотографіях така щаслива».

Зазначимо, що Єлизавета Василенко стала популярна завдяки ролі в серіалі «Школа», який виходив на телеканалі «1+1». Там вона зіграла саму популярну дівчину в школі – Лоліту Гавриленко. Це дебютна роль Лізи у кіно. До цього вона була моделлю - їздила на зйомки в Японію, Китай і Південну Корею. Цікаво, що в портфоліо молодої актриси є і ню-фотосесії.

Крім акторської кар'єри дівчина планує розвиватися і в музиці. У 2018 році вона презентувала свою першу пісню «Може бути». Також дівчина знімалася в кліпах інших виконавців.

З особистого життя актриси відомо, що під час зйомок серіалу «Школа» вона зустрічалася з колегою по проекту – актором Олександром Петренком.

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