Співачка вигнулась і показала свої головні принади!

Популярна українська виконавиця MARUV продовжує ділиться гарячими знімками з відпочинку в Дубаї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка позує у прозорому чорному купальнику, під яким красується білизна в тон. Доповнюють образ співачки елегантні окуляри.

На іншому знімку MARUV все в тій же прозорою накидці, однак у неї вже бірюзове білизна. Але окуляри залишилися ті ж.

Уточнимо, що шанувальники зірки залишилися безмовні – кадри MARUV викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя.Цей раз не став винятком.

Раніше Ганна вже неодноразово хвалилася стрункою фігурою у звабливому бікіні в Instagram. Схоже, артистка вирішила прийняти естафету від зіркових колег і продовжити пляжну тематику на своїй сторінці.

На цей раз засмагати і купатися співачка вирушила в Дубаї, де і влаштувала гарячу фотосесію на пляжі. Для зйомки зірка вибрала класичний цільний чорний купальник з пікантними вирізами під грудьми.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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