Певица выгнулась и показала свои главные прелести!

Популярная украинская исполнительница MARUV продолжает делится горячими снимками с отдыха в Дубаи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, певица позирует в прозрачном черном купальнике, под которым красуется белье в тон. Дополняют образ певицы элегантные очки.

На другом снимке MARUV все в той же прозрачной накидке, однако у нее уже бирюзовое белье. Но очки остались те же.

Уточним, что поклонники звезды остались безмолвны – кадры MARUV выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением.

Ранее Анна уже неоднократно хвасталась стройной фигурой в соблазнительных бикини в Инстаграм. Похоже, артистка решила принять эстафету от звездных коллег и продолжить пляжную тематику на своей странице.

На этот раз загорать и купаться певица отправилась в Дубаи, где и устроила жаркую фотосессию на пляже. Для съемки звезда выбрала классический цельный черный купальник с пикантными вырезами под грудью.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.

Также politeka сообщала, что MARUV без одежды снялась в необычном виде и потрясла сеть