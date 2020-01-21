Українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах
Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку прихильників, повідомляє Politeka.
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Зірка досить жорстко стежить за фігурою і приділять увагу тренувань навіть у відпустці.
Такі фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях.
Любить артистка також зніматися в стильних і досить відвертих фотосесіях. Демонструють її фігуру. При цьому на фан-акаунтах в Instagram багато кадри шанувальники публікують самі, ще до появи фото на сторінці самої артистки. В цей раз на одному з таких акаунтів з'явилося фото з стильній фотосесії Світлани.
Артистка позувала в одному лише нижній білизні чорного відтінку. Груди артистки при цьому ледь приховало мереживо, а обличчя прикрите її ж світлими волоссям. Зазначимо, шанувальники співачки прийшли в захват від яскравого кадру.
Також нещодавно в розділі Сторі зірка вирішила показати ранні кадри виступу. Так, співачка розмістила серію снимковв синьому блискучому костюмі.
Як видно, перед камерою Лобода з'явилася в синьому блискучому костюмчику, який складається з крихітної спіднички – вона скріплена декоративними ланцюжками по боках, та такого ж крихітного топа з об'ємними елементами на плечах. На голові зірки величезна капелюх, яку фолловери назвали торшером, так вона на нього схожа.
Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.
Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.