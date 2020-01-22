Дженніфер Лопес засвітилася в яскравому вбранні з весняної колекції

Дженніфер Лопес – співачка, актриса і бізнесвумен, яка часто виступає в ролі моделі. Вона часто знімається в рекламі одягу американських брендів і парфуму, і цей раз не став винятком. Красуня поділилася на своїй сторінці в соцмережі розкішними знімками у шкіряній спідниці на тлі Нью-Йорка, повідомляє Politeka.net.

«Поглине цю енергію Нью-Йорка !!! Мені сподобалося зніматися в моєму рідному місті для моєї першої кампанії з Coach. Нью-Йорк – місто, який завжди надихає і спонукає нас бути оригінальними!», – наголосила на своїй сторінці зоряна красуня.

Так, співачка приміряла багато яскравих речей з весняної колекції, основним гаслом яких є натхнення, а також відміну від натовпу. Марка спеціалізується на речі зі шкіри, тому цей трендовий матеріал грає ключову роль в колекції. Дженніфер показала яскраво-рожеву спідницю в обтяжку з пікантним розрізом спереду і світшот з портретом Барбри Стрейзанд. Образ вона доповнила трьома яскравими сумочками, які розвісила на собі.

На другому фото вона позує у всьому червоному з акцентом на блакитному: червоному шкіряному плащі, під який одягла яскраво-блакитну блузку з бантом на шиї.

«І все знято в 30 градусну погоду», – доповнили посаду її шанувальники, на що Джей Ло відповіла, що це чиста правда.

Нагадаємо, що за актрисою стежать понад 110 мільйонів фоловерів у соцмережі instagram.

Як ми раніше повідомляли, Лопес в свої повні 50 років вийшла у світ у вечірньому вбранні з глибоким горизонтальним декольте. Так на нових опублікованих знімках дама позує в ефектному чорній вечірній сукні в підлогу, тримаючись за свого коханого Алекса Родрігеса, відомого бейсболіста.

Як відомо, Дженніфер і Алекс вже деякий час після пропозиції готуються до весілля.

Нагадаємо, популярна співачка осоромилася на концерті, кадри конфузу.

Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопес вразила своїм голосом.

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