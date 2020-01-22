Дженнифер Лопес засветилась в ярком наряде из весенней коллекции

Дженнифер Лопес – певица, актриса и бизнесвумен, которая часто выступает в роли модели. Она часто снимается в рекламе одежды американских брендов и парфюма, и этот раз не стал исключением. Красотка поделилась на своей странице в соцсети роскошными снимками в кожаной юбке на фоне Нью-Йорка, сообщает Politeka.net.

«Поглотите эту энергию Нью-Йорка !!! Мне понравилось сниматься в моем родном городе для моей первой кампании с Coach. Нью-Йорк – город, который всегда вдохновляет и побуждает нас быть оригинальными!», – отметила на своей страничке звездная красотка.

Так, певица примерила много ярких вещей из весенней коллекции, основным девизом которых является вдохновение, а также отличие от толпы. Марка специализируется на вещах из кожи, потому этот трендовый материал играет ключевую роль в коллекции. Дженнифер показала ярко-розовую юбку в обтяжку с пикантным разрезом спереди и свитшот с портретом Барбры Стрейзанд. Образ она дополнила тремя яркими сумочками, которые развесила на себе.

На втором фото она позирует во всем красном с акцентом на голубом: кожаном красном плаще, под который надела ярко-голубую блузу с бантом на шее.

«И все снято в 30 градусную погоду», – дополнили пост ее поклонники, на что Джей Ло ответила, что это чистая правда.

Напомним, что за актрисой следят более 110 миллонов фолловеров в соцсети инстаграм.

Как мы ранее сообщали, Лопес в свои полные 50 лет вышла в свет в вечернем наряде с глубоким горизонтальным декольте. Так на новых опубликованных снимках дама позирует в эффектном черном вечернем платье в пол, держась за своего возлюбленного Алекса Родригеса, известного бейсболиста.

Как известно, Дженнифер и Алекс уже некоторое время после предложения готовятся к свадьбе.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

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