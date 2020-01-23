Дружина російського коміка і резидента Comedy Club Павла Волі Ляйсан Утяшева потрапила в об'єктив папарацці.

Фотографію 34-річної зірки опублікували російські ЗМІ. На знімку відома спортсменка, телеведуча Утяшева виглядає не найкращим чином. Її обличчя помітно постаріло, а сама жінка виглядає втомленою.

Зазначимо, що більшість знімків на офіційній сторінці в Instagram Утяшевої виглядають чудово. На більшості фото у неї ідеальна зачіска і красива шкіра. Але, як відомо, більшість знаменитостей редагує свої фотографії перед публікацією. В результаті їх зовнішність виглядає ідеально.

До речі, останні кілька постів спортсменки присвячені відпочинку в США. Там Утяшева знаходиться зі своїм чоловіком Павлом Волею і двома дітьми. На останніх фотографіях помітно, що зірка змінила імідж – коротко підстриглася і пофарбувала волосся. Шанувальники артистки погано відреагували на такі зміни.

«Мабуть поміняли стиліста...зачіска жах», «Невже вся ваша розкішна шевелюра, це нарощене волосся було?», «З зачіскою щось не так..колір..але постригли як не дуже подобається», «Леся, у тебе з волоссям біда. Припиняй з експериментами», «Новий образ прекрасний...але перукарю.. руки треба відірвати!! Волосся звичайно..виросте!», «Каре взагалі не йде, волосся немає, а його і так немає!!! І на таку стрижку потрібно робити укладку..Жахливо..», - відзначають шанувальники.

Судячи з усього, спортсменка прислухалася до шанувальників, або просто планувала такі експерименти давно, але на наступному відео вона з'явилася з ще більш короткою зачіскою. Утяшева опублікувала цілу серію фотографій, які, за її словами, зробив їх з Павлом син Роберт. Шанувальники тепло відреагували на фото, зазначивши, що їх пара є однією з найкращих в російському шоу-бізнесі.

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