Дружина російського коміка і резидента Comedy Club Павла Волі Ляйсан Утяшева потрапила в об'єктив папарацці.
Фотографію 34-річної зірки опублікували російські ЗМІ. На знімку відома спортсменка, телеведуча Утяшева виглядає не найкращим чином. Її обличчя помітно постаріло, а сама жінка виглядає втомленою.
Зазначимо, що більшість знімків на офіційній сторінці в Instagram Утяшевої виглядають чудово. На більшості фото у неї ідеальна зачіска і красива шкіра. Але, як відомо, більшість знаменитостей редагує свої фотографії перед публікацією. В результаті їх зовнішність виглядає ідеально.
До речі, останні кілька постів спортсменки присвячені відпочинку в США. Там Утяшева знаходиться зі своїм чоловіком Павлом Волею і двома дітьми. На останніх фотографіях помітно, що зірка змінила імідж – коротко підстриглася і пофарбувала волосся. Шанувальники артистки погано відреагували на такі зміни.
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«Мабуть поміняли стиліста...зачіска жах», «Невже вся ваша розкішна шевелюра, це нарощене волосся було?», «З зачіскою щось не так..колір..але постригли як не дуже подобається», «Леся, у тебе з волоссям біда. Припиняй з експериментами», «Новий образ прекрасний...але перукарю.. руки треба відірвати!! Волосся звичайно..виросте!», «Каре взагалі не йде, волосся немає, а його і так немає!!! І на таку стрижку потрібно робити укладку..Жахливо..», - відзначають шанувальники.
Судячи з усього, спортсменка прислухалася до шанувальників, або просто планувала такі експерименти давно, але на наступному відео вона з'явилася з ще більш короткою зачіскою. Утяшева опублікувала цілу серію фотографій, які, за її словами, зробив їх з Павлом син Роберт. Шанувальники тепло відреагували на фото, зазначивши, що їх пара є однією з найкращих в російському шоу-бізнесі.
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