30-річна українська співачка, переможниця проекту "Танці з зірками 2019" Мішина Ксенія прийшла на показ телеканалу СТБ разом зі своїм сином, якому нещодавно дозволила пофарбувати волосся у синій

Вони разом багато фотографувалися і дуріли. Про це повідомляє Рoliteka.net. з посиланням на сторінку в Instagram зірки українського шоу-бізу.

«СТБ, спасибі за гарне, позитивне ранок... Нехай кожен наступний рік буде все більш насиченішим і яскравішим...🎈 Бажаю Бути частиною вашої творчості forever !!! ❤️», – написала актриса в мережі.

На якісних фото зірка випадково засвітила нерівності на шкірі на обличчі, а саме, родимки і прищі, які їй стилісти ретельно маскували під шарами гриму.

Мішина для публічного виходу лише підвела брови і нафарбувала вії чорною тушшю.

Так, в коментарях актрисі написали багато коментарів, незважаючи на недоліки шкіри.

«Гарна😍», «Синенький найкрутіший», «Яка крута мама😍 шкода, у мене такої немає», «Бомба!», «Супер», «Ксенія! Доброго дня! Я завжди слідкую за вашою творчістю і дивлюся всі ваші фільми. Те,що ви класна акторка - це навіть не обговорюється. Мені дуже подобається що ви завжди зі своїм синочком. Зазвичай кажуть мені пощастило з батьками, а кому-то з дітьми. А вам відразу пощастило обом, тому що у вас прекрасний син, а у Платона прекрасна любляча мати.», «Кращі», «Бажаю щоб зйомки серіалу проходили легко і швидко) щоб не винекло ніяких труднощів! Удачі! Ну і звичайно потрібно сказати, що ти найкраща і найкрасивіша ...!!!», «Ксюша, ти енерджайзер», – відзначили в мережі фанати Ксенії Інкогніто.

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