Зірка мережі і ТБ, колись ведуча «Орел і Решка » Анастасія Івлєєва вирішила попозувати перед професійним фотографом і змінила, до випадку, імідж

Артистка перетворилася з "бунтарки з малиновим кольором волосся", в практично гламурну блондинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російській гумористки.

Так на новому опублікованому в мережі кадрі, дівчина постала в блискучому вбранні - топі і подовженій спідниці з високим розрізом в районі ніг. На голові у артистки красувалася, ймовірно, перука - вона витягла свою руку вперед, перед нею стояв якийсь хлопець, напевно, партнер по знімальному майданчику.

Більше всього шанувальників зірки вразили підкачані ніжки артистки, мовляв, "ось це об'єми, солідно", а також впевненість Анастасії в студії і, крім того, її підтягнуте тіло в цілому і, як правило, позитивний настрій щодо будь-якої справи, за яку вона береться.

Раніше повідомлялося про те, що Настя перефарбувала волосся в «ядерний малиновий». Настя позує біля дзеркала, і з допомогою типового селфі показує, як змінилась. Змінилася, вважають одні, інші – що знаменитість себе «знівечила».

Зірка «Орла і решки» велика любителька всяких екстравагантних витівок, зокрема – вона не проти частих експериментів із зовнішністю. Що ж, схоже, під Новий рік артистка вирішила перетворитися на персонажа з Діснеївського мультика.

Варто також відзначити, що багатьом її фанам образ сподобався:

«Нічого собі!»

«Запалила»

«Молодця»

«Дуже круто»

Нагадаємо, що ведуча «Орла і Решки» засвітила підкачані сідниці.

Як повідомляла Politeka, Елджей зробив Івлєєвій інтимний подарунок.

Також Politeka писала про те, що Настя Івлєєва відмовилась від жіночного образу.