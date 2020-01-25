Артистка показала один із зимових кадрів під час нової фотосесії

Відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати шанувальників на своїй сторінці новими фото і відео

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами, повідомляє Politeka.

цього разу артистка показала один із зимових кадрів під час нової фотосесії. Так, на представленому фото Аліна показала себе в ніжному образі, позуючи в зимовому червоному светрі з білими оленями, синіх джинсах і білих чоботях. Волосся артистки гарно укладені і накручені, утворюючи пружні локони.

При цьому частина кадру прихована, а сама Аліна виглядає трохи сумно з серйозним виразом обличчя.

Під фото Гросу вирішила написати вірш, який вона написала давно. Аліна подумала, що їм варто поділитися з фанатами:

«Стих старый, но сегодня откопав его - решила сразу поделиться с вами:

❤️❤️❤️Как стрелки на хрустальном циферблате

Разделят полночью сегодня и вчера,

Я вновь уйду...в слегка примятом платье..

Растрепанном не ветром сентября..🍂👗🍂👗🍂👗

Я вновь сбегу, как в сказке, обреченно...

Лишь тыквы нет...карет и волшебства..

Уйду и вспоминаю увлечённо

Не бал, не принца, а твои уста.. 🌬🌬🌬🌬🌬💨❤️Уйду.. обременённая судьбою,

Там ждут меня.. так нужно..так должна..

И скрипнув дверь отрежет путь за мною

В тот мир, где я с другим.. но где одна.. 💔💔💔💔💔Как день сурка вся жизнь... перед глазами

И мечется душа чужой тропой..

Не счастлива, грустна..но ноги сами..

Ведут меня всегда..всю жизнь.. домой...🌇🌇🌇🌇🌇 У золушки есть туфелька..есть выход..

А мне б найти к свободе черный вход..

Ненужно мне чудес, ненужно выгод..

Я, как Пьеро..судьба - как кукловод..🤡🤡🤡🤡🤡🤡Так бесконечен каждый миг до новой встречи..

И лишь с тобою стрелки всё спешат..

Я жду, как вечность тот особый вечер..

Чтоб никогда часов не наблюдать ..🕰🕰🕰🕰🕰🕰», – написала Аліна.

Також Аліна здивувала мережа кадрами з гримерки, позуючи в тонкому витонченому сукні чорного кольору. Співачка виставила вперед ніжки, показуючи стрункість своєї фігури. Підпису зірка відповіла, що чекає від шанувальників відповіді на питання: яка з фото виглядає краще.

Ось що написали користувачі мережі Instagram:

«Обидві хороші, хоча однакові», «Якийсь погляд не зрозумілий Як з мармуру.В цьому і принадність. 👍💖», «Ти класна аліна гросу», «Красуня💐❤️», «А є варіант 3 ?», «КРАСУНЯ твої всі фото шикарні❤❤❤», «😱жесть,так не природно(((».

Також Аліна вразила новим іміджем, яким похвалилася в соціальній мережі Instagram. Як відомо, нещодавно Аліна повернулася додому, в Київ, звідки активно постить нові знімки.

Дівчина представила в Instagram також серію фото, на яких позує в компанії радіоведучого, до якого приходила на ефір. Як виявилося, Аліна зібрався виступати на радіо "П'ятниця". У підписі до фото зірка поінформувала про це, показавши себе в компанії незнайомого чоловіка.

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка».

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала форми через відверте декольте.