Відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати шанувальників на своїй сторінці новими фото і відео
Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами, повідомляє Politeka.
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цього разу артистка показала один із зимових кадрів під час нової фотосесії. Так, на представленому фото Аліна показала себе в ніжному образі, позуючи в зимовому червоному светрі з білими оленями, синіх джинсах і білих чоботях. Волосся артистки гарно укладені і накручені, утворюючи пружні локони.
При цьому частина кадру прихована, а сама Аліна виглядає трохи сумно з серйозним виразом обличчя.
Під фото Гросу вирішила написати вірш, який вона написала давно. Аліна подумала, що їм варто поділитися з фанатами:
«Стих старый, но сегодня откопав его - решила сразу поделиться с вами:
❤️❤️❤️Как стрелки на хрустальном циферблате
Разделят полночью сегодня и вчера,
Я вновь уйду...в слегка примятом платье..
Растрепанном не ветром сентября..🍂👗🍂👗🍂👗
Я вновь сбегу, как в сказке, обреченно...
Лишь тыквы нет...карет и волшебства..
Уйду и вспоминаю увлечённо
Не бал, не принца, а твои уста.. 🌬🌬🌬🌬🌬💨❤️Уйду.. обременённая судьбою,
Там ждут меня.. так нужно..так должна..
И скрипнув дверь отрежет путь за мною
В тот мир, где я с другим.. но где одна.. 💔💔💔💔💔Как день сурка вся жизнь... перед глазами
И мечется душа чужой тропой..
Не счастлива, грустна..но ноги сами..
Ведут меня всегда..всю жизнь.. домой...🌇🌇🌇🌇🌇 У золушки есть туфелька..есть выход..
А мне б найти к свободе черный вход..
Ненужно мне чудес, ненужно выгод..
Я, как Пьеро..судьба - как кукловод..🤡🤡🤡🤡🤡🤡Так бесконечен каждый миг до новой встречи..
И лишь с тобою стрелки всё спешат..
Я жду, как вечность тот особый вечер..
Чтоб никогда часов не наблюдать ..🕰🕰🕰🕰🕰🕰», – написала Аліна.
Також Аліна здивувала мережа кадрами з гримерки, позуючи в тонкому витонченому сукні чорного кольору. Співачка виставила вперед ніжки, показуючи стрункість своєї фігури. Підпису зірка відповіла, що чекає від шанувальників відповіді на питання: яка з фото виглядає краще.
Ось що написали користувачі мережі Instagram:
«Обидві хороші, хоча однакові», «Якийсь погляд не зрозумілий Як з мармуру.В цьому і принадність. 👍💖», «Ти класна аліна гросу», «Красуня💐❤️», «А є варіант 3 ?», «КРАСУНЯ твої всі фото шикарні❤❤❤», «😱жесть,так не природно(((».
Також Аліна вразила новим іміджем, яким похвалилася в соціальній мережі Instagram. Як відомо, нещодавно Аліна повернулася додому, в Київ, звідки активно постить нові знімки.
Дівчина представила в Instagram також серію фото, на яких позує в компанії радіоведучого, до якого приходила на ефір. Як виявилося, Аліна зібрався виступати на радіо "П'ятниця". У підписі до фото зірка поінформувала про це, показавши себе в компанії незнайомого чоловіка.
Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.
Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка».
Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала форми через відверте декольте.