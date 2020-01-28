В мережу потрапили фото зірок до того, як вони стали популярними

Українські селебріті не все життя мали красою і ідеальною фігурою. В мережі опублікували фото знаменитостей до початку їх кар'єри. Мало хто впізнає в цих пышках тих, кого ми кожен день бачимо на екрані телевізора. Про це пише Politeka.net (щоб подивитися відео по темі, доскролльте сторінку до кінця).

Світлана Лобода до початку кар'єри не мала таких виразних рис обличчя, які можна зараз побачити на всіх її селфі в соцмережі. Вона збільшила і без того пухкі губи, прибрала горбочок на носі, виправила форму брів і багато інші недоліків у собі. Зараз зірка підкорює сцени своєю ідеальною фігурою і обличчям, а також виховує двох дочок.

За слухаем, вона підкорила німецького рок-музиканта Тілля Линдремана.

Маша Єфросиніна колись давно була пухкенькою, це зараз фігурі Маші може позаздрити кожна друга дівчина. Чітко виражені скули, довгі ноги, худорляву статуру. Але в молодості Маша не могла похвалитися ідеальною зовнішністю. Майбутня ведуча була дуже закомплексованою з-за своєї ваги.

Тіна Кароль теж була коли не зразком бездоганності, як зараз. До того, як ступити вперше на сцену, Тетяна могла дозволити собі вдосталь наїстися за вечерею і вийти на вулицю без макіяжу. Також носила рівні волосся, не укладаючи їх кожен день хвилями на один бік, як вона любить робити це зараз.

Надя Дорофєєва за останні роки стала справжньою іконою стилю в Україні. Але в дитинстві, як говорить сама Дорофєєва, вона була дуже худа і висока, а також мала досить пухкі щоки. Тоді над нею всі сміялися і вважали її, м'яко сказати, «не дуже», а зараз вона заміжня за красенем Володимиром Дантесом, і їй заздрять всі дівчата України.

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