Надя Дорофєєва "ненароком" і частково продемонструвала у вигідному світлі свої груди

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати шанувальникам особисті кадри, ймовірно, зі спільного з її чоловіком відпочинку.

На відео видно, як Дорофєєва "запалює" на камеру під вічний закордонний хіт, а на задньому плані на ліжку сидить її чоловік Володимир Дантес. На відео Надя виглядає жваво і в прекрасному настрої. Крім того, на кадрах частково бачимо груди артистки - знаменитість цього разу позувала в чорних куртці і кофтині або футболці.

Надя завзято на відео мотала волоссям і тихо підспівувала автору пісні. Все це "дійство", ймовірно, розвивалося в готельному номері або будинку знаменитостей. Як би там не було відео, яке опублікувала фан-сторінка Наді в Instagram, розлетілося мережею і шанувальники співачки не натішаться своїй усміхненій улюблениці.

Раніше артиска покрасувалася перед камерою у відвертих пляжних костюмах.

Так на новому опублікованому Надею відео вона позує, приміряючи на своє підтягнуте тіло різноманітні купальники - файл оформлено з допомогою популярного додатка. Таким чином, Дорофєєва блискавично змінює купальники і пританцьовує під відомий англомовний трек.

Крім того, що співачка показала свою явну худобу і стрункі ніжки, а також частково "блиснула" грудьми і все-таки вона ще й змусила своїх фанів сумніватися "чи не вагітна зірка?". Приводом для сумнівів послужив округлий животик співачки.

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