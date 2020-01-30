Надя Дорофеева "невзначай" и частично продемонстрировала в выгодном свете свою грудь

Популярная украинская певица Надя Дорофеева решила показать поклонникам личные кадры, вероятно, с совместного с ее супругом отдыха.

На видео видно, как Дорофеева "зажигает" на камеру под вечный зарубежный хит, а на заднем плане на кровати сидит ее супруг Владимир Дантес. На видео Надя выглядит живо и в прекрасном расположении духа. Кроме того, на кадрах частично видня грудь артистки - знаменитость в этот раз позировала в черных куртке и кофточке или футболке.

Надя задорно на видео мотала волосами и тихо подпевала автору песни. Все это "действо", вероятно, развивалось в гостинничном номере или доме знаменитостей. Как бы там ни было видео, которое опубликовала фан-страничка Нади в Instagram, разлетелось по сети и поклонники певицы не нарадуются своей улыбчивой любимице.

Ранее артиска покрасовалась перед камерой в откровенных пляжных нарядах.

Так на новом опубликованном Надей видео она позирует, примеряя на свое подтянутое тело разнообразные купальники - файл оформлен с помощью популярного приложения. Таким образм, Дорофеева молниеносно меняет купальники и пританцовывает под известный англоязычный трек.

Помимо того, что исполнительница показала свою явную худобу и стройные ножки, а также частично "сверкнула" грудью и все-таки она еще и заставила своих фанов сомневаться "не беремена ли звезда?". Поводом для сомнений послужил округлившейся животик певицы.

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