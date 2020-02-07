Співачка Наташа Корольова не на жарт налякала своїх шанувальників

Про це пише Hyser.

Приводом для появи тривожних чуток став "новий" образ популярної співачки.

Зокрема, в мережі з'явилися фотографії, на яких Наташа Корольова позувала абсолютно лисою. Шанувальники були здивовані і не розуміли, навіщо зірка пішла на такий кардинальний крок.

В соціальних мережах почали поширюватися чутки про те, що співачка Наташа Корольова вирішила поголити голову, щоб підтримати хвору на рак Анастасію Заворотнюк.

Але були і такі коментатори, які припустили, що Наташа Корольова сама бореться з онкологією, а в мережі стали з'являтися теги "прокляття Заворотнюк".

Пізніше з'ясувалося, що скандальні знімки Наташа Королева зробила ще в 2013 році.

"Ось і я поповнила ряди Лисих! Щось в цьому є!", - писала відома співачка сім років тому в своєму блозі.

Поки невідомо, чи дійсно Наташа Королева пішла на такий експеримент над своєю зовнішністю або це був просто вдалий грим. А фотографії зробив стиліст, який допомагав зірці приміряти перуки, щоб підібрати Королевою новий образ.

Раніше ми розповідали про те, що співачка українського походження Наташа Корольова опублікувала фото, яке шокувало деяких її фанатів.

На знімку красуня постала з пером павича в руках, яке закрило стать її особи. 46-річна артистка була, як кажуть, при повному параді - яскравий макіяж з акцентом на очі, непомітна помада на губах, яка підкреслила пухкі губи. На обличчі співачки - жодної зморшки, що викликало підозри в застосуванні на знімку фотошопу.

Користувачі мережі не тільки стали звинувачувати зірку в застосуванні програм, але в удається до "уколів краси", а також у користуванні послуг пластичних хірургів.

Косметолог Оксана Овсепян вирішила також прокоментувати образ знаменитості. Так, за словами експерта, Королева виглядає доглянуто, але не зможе привернути увагу молодих чоловіків.

Овсепян заявила, що хоч наживо вона і не бачила Наталю, але на фото та виглядає не найкращим чином, так би мовити, "на любителя".

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