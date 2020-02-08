Знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в новому образі

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила похвалитися незвичайним відеороликом, позуючи на сцені шоу-туру "The Best", де виконує свої найяскравіші хіти.

Так, артистка представила прем'єру пісні "Я б літала", вийшовши на сцену в брючному синьому костюмі вільного розміру з масивних паєток. Причому зірка продовжує це під час свого туру, кожен раз привертаючи увагу до нових робіт.

Варто відзначити, що Лорак показала досить забавні кадри, продемонструвавши свої танці під час виступу. Виглядало це дещо дивно. Проте, оскільки самі кадри в новому і старому образі були представлені в спеціальному розділі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

До цього Лорак вдалося здивувати шанувальників знімком, зробленим на прогулянці в каліфорнійському місті. Сама вона позувала у вільній темно-зеленої толстовці і сірого кольору джинсах, співачка доповнила свій лук такого ж кольору зручними кросівками. Зазначимо, раніше Лорак вже хвалилася фото з Лос-Анджелеса.

При цьому, як виявилося зовсім недавно, відпочиває вона там не одна, а з молодим коханцем Єгором Глібом.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи.

Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками.

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