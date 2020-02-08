Залишається сподіватися, що нових тату на обличчі у хлопця не буде

20-річний син легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер набив татуювання на обличчі

У п'ятницю, 7 лютого, на своїй сторінці в Instagram зірковий нащадок опублікував свою фотографію, на якій на його обличчі видно татуювання MISUNDERSTOOD («неправильно зрозумів»), зроблене якраз під правим оком, передає Politeka.

«Мама, прости», – підписав знімок хлопець.

Він також розмістив відео, на якому зображений процес створення татуювання. Робив її знаменитий нью-йоркський тату-майстер Джонатан Валена, відомий більше як Jon Boy.

Серед його клієнтів – чимало представників вищого суспільства і світових зірок. Зокрема це Хейлі Болдуін, Джастін Бібер і Кендалл Дженнер.

Це – не перше татуювання у Преслі. Якщо подивитися на його знімки, то видно, що він вже встиг обзавестися солідною кількістю малюнків на руках, шиї та інших частинах тіла. Так, минулого місяця хлопець набив татуювання на пальцях у Евана Кіма. На лівому трицепсі у Гербера-молодшого є татуювання з написом Kaia XXIII.

Його 18-річна сестра Кайя, яка робить успішну кар'єру моделі, теж не цурається татуювань. У неї на передпліччі витатуйоване ім'я Джордан, на зап'ясті — квіти, а на правому плечі — обійми у формі серця.

Раніше ми писали про те, що дочка Сінді Кроуфорд закрутила роман з коміком Пітом Девідсоном, який старший за неї на вісім років. Шанувальники знають Піта за скандалами і любовними пригодами. Девідсон зустрічався з відомими співачками, актрисами і моделями, більшість з яких були за нього старшими. Крім того, Піт вживає заборонені речовини, не приховує це і не бачить нічого поганого.

Сінді Кроуфорд і її чоловік Ренді Гербер розчаровані вибором дочки. За чутками, пара хоче вплинути на Кайю, щоб вона розлучилася з хлопцем.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд засвітила свої "вишеньки" в купальнику.

Як повідомляла Politeka, дочка найгарячішої супермоделі 90-х зняла з себе все і посвітила принадами на камеру.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі подратувала спокусливими формами.