Остается надеяться, что новых тату на лице у парня не будет

20-летний сын легендарной супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер набил татуировку на лице

В пятницу, 7 февраля, на своей странице в Instagram звездный отпрыск опубликовал свою фотографию, на которой на его лице видна татуировка MISUNDERSTOOD («неправильно понял»), сделанная аккурат под правым глазом, передает Politeka.

«Мама, прости», – подписал снимок парень.

Он также разместил видео, на котором запечатлен процесс создания татуировки. Делал ее знаменитый нью-йоркский тату-мастер Джонатан Валена, известный больше как Jon Boy.

Среди его клиентов – немало представителей высшего общества и мировых звезд. В частности это Хейли Болдуин, Джастин Бибер и Кендалл Дженнер.

Это – не первая татуировка у Пресли. Если посмотреть на его снимки, то видно, что он уже успел обзавестись солидным количеством рисунков на руках, шее и других частях тела. Так, в прошлом месяце парень набил татуировки на пальцах у Эвана Кима. На левом трицепсе у Гербера-младшего есть татуировка с надписью Kaia XXIII.

Его 18-летняя сестра Кайя, которая делает успешную карьеру модели, тоже не сторонится татуировок. У нее на предплечье вытатуировано имя Джордан, на запястье — цветы, а на правом плече — объятия в форме сердца.

Ранее мы писали о том, что дочь Синди Кроуфорд закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном, который старше ее на восемь лет. Поклонники знают Пита по скандалам и любовным похождениям. Дэвидсон встречался с известными певицами, актрисами и моделями, большинство из которых были его страше. Кроме того, Пит употребляет запрещенные вещества, не скрывает это и не видит ничего предосудительного.

Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер разочарованы выбором дочери. По слухам, пара хочет повлиять на Кайю, чтобы она рассталась с парнем.

Напомним, Синди Кроуфорд засветила свои "вишенки" в купальнике.

Как сообщала Politeka, дочь самой горячей супермодели 90-х сняла с себя все и посветила прелестями на камеру.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.