Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася на публіці у відвертому вбранні

Фото із заходу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Джей Ло засвітилася на червоній доріжці в яскравому молодіжному сукню з блискітками і з короткою стрижкою. Помолоділу красуню з Голлівуду не впізнати: вона пофарбувала волосся, зробила подовжене каре, а також змінила зухвалий викликає стиль на молодіжно-дівчачий.

«Спасибі Film Independent Spirit Awards за мою кращу жіночу роль другого плану за мою роль в Стриптизершах», – наголосила вона.

Пекуча латиноамериканка вразила своїм луком: довга спідниця яскраво-рожевого кольору, блискучий вгору з паєток у вигляді светри з горлом, клатч в тон спідниці, також з блискітками, макіяж карамельного кольору і темний акцент на очах. Портретне фото вразило шанувальників зірки, адже на її обличчі не видно жодної зморшки її 50 років!

Пост актриси зібрав більше двох мільйонів відміток мені подобається менше, ніж за добу.

Нагадаємо, що раніше Дженніфер Лопес вибрала для виходу в світ чорне плаття з глибоким декольте, яке починалося трохи вище живота. Відвертий наряд підкреслив витончені форми актриси. Завдяки фасону сукні Лопес виглядала бездоганно. Вона доповнила Наряд стриманою зачіскою в стилі 1920-1930-х років.

Користувачі мережі оцінили зовнішній вигляд артистки. За короткий час пост Лопес набрав 1,3 млн лайків.

«Дуже елегантно», «Королева», «Легенда», «Люблю цей погляд», «Ти неймовірна. Джей Ло – моя улюблена актриса», «Ох вже цей погляд», «Я хочу одружитися з тобою», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що на арені Hard Rock Stadium в Майамі пройшов фінал національного чемпіонату з американського футболу Супербоул-2020. Гру дивилися понад 100 мільйонів осіб. Розважили публіку запрошені зірки світового масштабу: співачки Дженніфер Лопес і Шакіра. Зірки виконали свої хіти, і влаштували запальні танці з великою кількістю танцюристів. Обидві співачки встигли поміняти кілька нарядів і виступили чудово.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Шакіра помірялись апетитними формами: «ліфчик затісний».

Як повідомляла Politeka, Джей Ло покрутилася на жердині і блиснула пружним тілом разом з Шакірою.

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