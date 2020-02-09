Відома українська співачка MARUV оголилася на тлі спекотних джунглів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Артистка показала відверті кадри, де вона позує в незвичайній локації, схожою на джунглі. Співачка опублікувала три фотографії, на яких у різних позах і з різних ракурсів хвалиться своєю фігурою.

Так, на першому фото вона присіла навпочіпки, випнувши п'яту точку на камеру в одних чорних трусах від купальника. Зверху вона накинула леопардову кофточку з хутра. Образ доповнюють чорні босоніжки на шпильці і макіяж фатальної красуні: довгі стрілки, як носили єгипетські жриці, а також чіткі брови і нюдовая помада.

На другому фото співачка позує стоячи, трохи закинувши голову, і ковзаючи руками по тілу вниз. Вона показала свій чорний купальник з зав'язками на животі і довгі, в міру стрункі ноги.

«Ти не підеш за мною в джунглі?», – заигрывающе вона підписала серію фото.

Шанувальники ж обдарували компліментами зірку в коментарях. Також деякі розкритикували Марув за сині волосся, які роблять будь-її образ курйозним, і за зайву вульгарність в позах.

«Ось це хот фотки під'їхали😸🔥», «Марув була набагато цікавіше з довгими та чорними волоссям. А зараз схожа на тінейджера ,щось не дуже», «Спочатку подумала, що хтось зловив писяющую в кущиках», «Максимально ні про що», «Мда...Це виглядає не сексуально імхо», «Ну чет, так собі фото...», «Тю, ти запрошуєш чтоли? 😂 або вже рамок взагалі не бачиш...скоро чекаємо голий зад ну або перед...», «Друга фотка вогонь», «Однозначний лайк», «Тобі дуже йде синій», – відзначили в користувачі мережі.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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