Стали відомі володарі статуеток премії Оскар
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, в ніч на 10 лютого за київським часом у Лос-Анджелесі стартувала церемонія вручення головної кінонагороди - Оскар-2020.
Урочистий захід проходить в місцевому кінотеатрі Dolby Theatre. Варто відзначити, що це вже по рахунку 92-е вручення головної кінопремії.
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За підсумками церемонії, кращим актором став Хоакін Фенікс за свою роль у фільмі "Джокер".
Крім Фенікса, на одну з головних нагород також претендували Адам Драйвер (Шлюбна історія), Джонатан Прайс (Два Тата), Леонардо Ді Капріо (Одного разу… в Голлівуді) і Антоніо Бандерас (Біль і слава).
Кращим режисером став Пон Джун-Хо, який зняв картину "Паразити".
Бред Пітт отримав Оскар як кращий актор другого плану ( ("Одного разу... в Голлівуді").
За станом на 6:20 за київським часом, відомі всі переможці в номінаціях:
- Кращий фільм - "Паразити"
- Кращий актор другого плану - Бред Пітт ("Одного разу... в Голлівуді")
- Краща акторка - Рене Зельвегер ("Джуді")
- Кращий режисер - Пон Джун Хо
- Кращий анімаційний фільм - "Історія іграшок-4"
- Кращий короткометражний фільм - "Вікно навпроти"
- Кращий оригінальний сценарій - "Паразити"
- Кращий адаптований сценарій - "Кролик ДжоДжо"
- Краща робота художника-постановника - "Одного разу... в Голлівуді".
- Кращий художник по костюмах - "Маленькі жінки"
- Кращий документальний фільм - "Американська фабрика"
- Краща музика - Хільдур Гуднадоттір ("Джокер")
- Краща пісня до фільму - Елтон Джон ("Рокетмен")
- Кращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)"
- Краща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")
- Кращий звуковий монтаж - "Форд проти Феррарі"
- Найкращий звук - "1917"
- Краща операторська робота - "1917"
- Кращий монтаж - "Форд проти Феррарі"
Раніше ми розповідали про саму першу премію Оскар, яка вразила своєю простотою. Церемонія-бенкет, на якій були присутні всього 250 осіб, відбулася в травні 1929 року.
Перша премія "Оскар" проходила в готелі Голлівуду "Рузвельт". Варто відзначити, що сама американська кіноакадемія була створена за два роки раніше.
Цікаво, що назву "Оскар" в той час ще не використовувалося, але вже тоді симоволом оцінки стала 30-сантиметрова позолочена статуетка у вигляді лицаря на бобіні з кінострічкою.
Вручав премії президент академії кіномистецтва сер Дуглас Фербенкс і режисер Сесіл Демиль. Церемонія тривала всього 15 хвилин.
Нагадаємо, хто з акторів номінований на Оскар : фото голлівудських красунчиків.
Як повідомляла Politeka, Оскар: скільки номінацій і хто претендує на звання кращого фільму.
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