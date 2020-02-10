Стали відомі володарі статуеток премії Оскар

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в ніч на 10 лютого за київським часом у Лос-Анджелесі стартувала церемонія вручення головної кінонагороди - Оскар-2020.

Урочистий захід проходить в місцевому кінотеатрі Dolby Theatre. Варто відзначити, що це вже по рахунку 92-е вручення головної кінопремії.

За підсумками церемонії, кращим актором став Хоакін Фенікс за свою роль у фільмі "Джокер".

Крім Фенікса, на одну з головних нагород також претендували Адам Драйвер (Шлюбна історія), Джонатан Прайс (Два Тата), Леонардо Ді Капріо (Одного разу… в Голлівуді) і Антоніо Бандерас (Біль і слава).

Кращим режисером став Пон Джун-Хо, який зняв картину "Паразити".

Бред Пітт отримав Оскар як кращий актор другого плану ( ("Одного разу... в Голлівуді").

За станом на 6:20 за київським часом, відомі всі переможці в номінаціях:

Кращий фільм - "Паразити"

Кращий актор другого плану - Бред Пітт ("Одного разу... в Голлівуді")

Краща акторка - Рене Зельвегер ("Джуді")

Кращий режисер - Пон Джун Хо

Кращий анімаційний фільм - "Історія іграшок-4"

Кращий короткометражний фільм - "Вікно навпроти"

Кращий оригінальний сценарій - "Паразити"

Кращий адаптований сценарій - "Кролик ДжоДжо"

Краща робота художника-постановника - "Одного разу... в Голлівуді".

Кращий художник по костюмах - "Маленькі жінки"

Кращий документальний фільм - "Американська фабрика"

Краща музика - Хільдур Гуднадоттір ("Джокер")

Краща пісня до фільму - Елтон Джон ("Рокетмен")

Кращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)"

Краща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Кращий звуковий монтаж - "Форд проти Феррарі"

Найкращий звук - "1917"

Краща операторська робота - "1917"

Кращий монтаж - "Форд проти Феррарі"

Раніше ми розповідали про саму першу премію Оскар, яка вразила своєю простотою. Церемонія-бенкет, на якій були присутні всього 250 осіб, відбулася в травні 1929 року.

Перша премія "Оскар" проходила в готелі Голлівуду "Рузвельт". Варто відзначити, що сама американська кіноакадемія була створена за два роки раніше.

Цікаво, що назву "Оскар" в той час ще не використовувалося, але вже тоді симоволом оцінки стала 30-сантиметрова позолочена статуетка у вигляді лицаря на бобіні з кінострічкою.

Вручав премії президент академії кіномистецтва сер Дуглас Фербенкс і режисер Сесіл Демиль. Церемонія тривала всього 15 хвилин.

Нагадаємо, хто з акторів номінований на Оскар : фото голлівудських красунчиків.

Як повідомляла Politeka, Оскар: скільки номінацій і хто претендує на звання кращого фільму.

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