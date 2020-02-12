Відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати передплатників на своїй сторінці новими фото і відео

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка вирішила показати в розділі Сторі цілу серію кадрів з відпочинку у Відні, а також в тих місцях, якими милувалася і відвідала кілька годин тому. При цьому після Аліна вирішила показати і саму себе на тлі зимового міста з гарним видом. Як видно, перед камерою Аліна з'явилася в симпатичному чорному пальто з величезним коміром та поясом на талії.

Незважаючи на зимову погоду, волосся співачки розпущені і завите, а на руках немає рукавичок. Зазначимо також, що на всіх фото немає дружина зірки, хоча про нього Аліна зазвичай часто згадує.

«Холодно, але душевнО❤️ Здрастуй, Відень! І доброї ночі, мої дорогі друзі 🤍🤍🤍 ми об'їлися сосисок і щасливі 😂🤪🤪🤪 А ви були в Австрії?) Що любите з місцевої кухні?) може які місця порадите?)))», – написала під одним з кадрів Аліна. Шанувальники очікувано осторонь не залишилися.

Також Аліна здивувала мережа кадрами з гримерки, позуючи в тонкому витонченому сукні чорного кольору. Співачка виставила вперед ніжки, показуючи стрункість своєї фігури. Підпису зірка відповіла, що чекає від шанувальників відповіді на питання: яка з фото виглядає краще.

Ось що написали користувачі мережі Instagram:

«Обидві хороші, хоча однакові», «Якийсь погляд не зрозумілий Як з мармуру.В цьому і принадність. 👍💖», «Ти класна аліна гросу», «Красуня💐❤️», «А є варіант 3 ?», «КРАСУНЯ твої всі фото шикарні❤❤❤», «😱жесть,так не природно(((».

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка».

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала форми через відверте декольте.