Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася незвичайними кадрами, на яких показала себе в новому образі і засвітила свій спортивний стиль. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує у вільному банному халаті.

Варто також відзначити, що останні фото в Instagram артистки чимало дивують мережа, адже тепер вже ніхто не сумнівається, що співачка лягала під скальпель пластичного хірурга. Вся справа в різко помолодевшем особи Кароліни.

На думку багатьох прихильників, до уколів краси та пластики зірка вдалася заради свого молодого коханого Єгора Гліба, щоб бути йому під стать. Зокрема, варто також зазначити, що художник вже за сорок і помолоділа зовнішність особливо видно на останньому кадрі. На фото співачка позувала з розпущеним волоссям і природнім макіяжем, прикривши тіло банним халатом.

«😁 Ну що, 1 або 2?», – написала Кароліна під кадрами.

Користувачі мережі також продовжили тему обговорення пластики співачки під новим постом, заявивши про очевидні зміни і, для більшості фанатів, вельми невдалих.

А до цього зірка позувала з природним макіяжем на обличчі, звично вбравшись у зручний одяг, яку часто показує в Сторі.

Так, артистка позувала в чорній, трохи зім'ятої, кофти з довгим рукавом, які підняла до ліктів, і такого ж відтінку штанях вільного крою на стегнах. Доповнила свій наряд Кароліна теплою шапкою і масивним черевиками.

Причому сам кадр співачка, очевидно, зробила в гримерці. На фото видно, як вона дивиться не в об'єктив, а в бік - роздивляючись букет троянд, що стоїть на столі за її спиною.

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