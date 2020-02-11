Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз знаменитая артистка поделилась необычными кадрами, на которых показала себя в новом образе и засветила свой спортивный стиль. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в свободном банном халате.

Стоит также отметить, что последние фото в Инстаграм артистки немало удивляют сеть, ведь теперь уже никто не сомневается, что певица ложилась под скальпель пластического хирурга. Все дело в резко помолодевшем лица Каролины.

По мнению многих поклонников, к уколам красоты и пластике звезда прибегла ради своего молодого возлюбленного Егора Глеба, чтобы быть ему под стать. В частности, стоит также отметить, что артистке уже за сорок и помолодевшая внешность особо видна на последнем кадре. На фото певица позировала с распущенными волосами и естественным макияжем, прикрыв тело банным халатом.

«😁 Ну что, 1 или 2?», – написала Каролина под кадрами.

Пользователи сети также продолжили тему обсуждения пластики певицы под новым постом, заявив об очевидных изменениях и, для большинства фанатов, весьма неудачных.

А до этого звезда позировала с естественным макияжем на лице, привычно нарядившись в удобную одежду, которую часто показывает в Стори.

Так, артистка позировала в черной, чуть смятой, кофте с длинным рукавом, которые приподняла до локтей, и такого же оттенка штанах свободного кроя на бедрах. Дополнила свой наряд Каролина теплой шапкой и массивным ботинками.

Причем сам кадр певица, очевидно, сделала в гримерке. На фото видно, как она смотрит не в объектив, а в сторону - разглядывая букет роз, стоящий на столе за ее спиной.

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