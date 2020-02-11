Дочка відомої моделі в 90-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер не соромиться показувати свої природні дані

Кайя регулярно користується соціальними мережами і оновлює фотографії в соціальних мережах. Так, на одному з останніх фото вона позує в блискучому топі з телефоном-розкладачкою в стразиках. На іншому знімку Гербер показує себе в душовій присняв толстовку або щось подібне і показує себе в бюстгальтері чорного кольору і коротких шортах. Образ доповнила дочка Кроуфорд колготами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На ще одному фото Кайя показала себе в коротких шортиках і чорному топі. Вона сиділа на маленькій платформі, а доповнила образ стильними черевиками.

Фанати регулярно пишуть на сторінці Гербер про те, що вона дуже схожа на маму. До речі, на сторінку дочки Кроуфорд підписані 5,3 мільйона чоловік.

Раніше ми повідомляли, що 20-річний син легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер набив татуювання на обличчі.

У п'ятницю, 7 лютого, на своїй сторінці в Instagram зірковий нащадок опублікував свою фотографію, на якій на його обличчі видно татуювання MISUNDERSTOOD («неправильно зрозумів»), зроблена якраз під правим оком.

«Мама, прости», – підписав знімок хлопець.

Він також розмістив відео, на якому зображений процес створення татуювання. Робив її знаменитий нью-йоркський тату-майстер Джонатан Валена, відомий більше як Jon Boy.

Повідомлялося, що супермодель Сінді Кроуфорд розбурхала шанувальників відвертим фото.

На чорно-білому знімку Кроуфорд позує в одних лише білих лосинах. Модель прикриває оголені груди одягом на тлі дерев.

На знімку знаменитість позує з коротко обстриженим волоссям білого кольору.

"Момент блондинки", - лаконічно підписала фото модель.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд засвітила свої "вишеньки" в купальнику

А ще Politeka писала, що дочка гарячої моделі 90-х зустрічається з хлопцем набагато старше її

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