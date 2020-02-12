Відома співачка Аліна Гросу продовжує дивувати передплатників на своїй сторінці новими фото і відео

Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами, повідомляє Politeka.

цього разу зірка вирішила показати в розділі Сторі цілу серію кадрів з відпочинку у Відні, а також в тих місцях, якими милувалася і відвідала кілька годин тому. При цьому після Аліна вирішила показати і саму себе на тлі неймовірних творів мистецтва.

Як видно, перед камерою Аліна з'явилася в симпатичному чорному платті, підкреслившому її талію, такого ж кольору черевиках і з пов'язкою на голові. Лаконічний образ Гросу доповнила легким макіяжем, з акуратною укладанням. На думку шанувальників, образ зірки відмінно поєднується з представленими поруч картинами, якими замилувалася зірка.

«Культурне насичення😍🙌🏼❤️ Хто вгадає мого улюбленого австрійського художника?☺️», – написала Аліна під новими кадрами в Instagram, ніж заінтригувала прихильників.

До цього Аліна вирішила показати і саму себе на тлі зимового міста з гарним видом. Як видно, перед камерою Аліна з'явилася в симпатичному чорному пальто з величезним коміром та поясом на талії.

Незважаючи на зимову погоду, волосся співачки розпущені і завите, а на руках немає рукавичок. Зазначимо також, що на всіх фото немає дружина зірки, хоча про нього Аліна зазвичай часто згадує.

«Холодно, але душевнО❤️ Здрастуй, Відень! І доброї ночі, мої дорогі друзі 🤍🤍🤍 ми об'їлися сосисок і щасливі 😂🤪🤪🤪 А ви були в Австрії?) Що любите з місцевої кухні?) може які місця порадите?)))», – написала під одним з кадрів Аліна. Шанувальники очікувано осторонь не залишилися.

Нагадаємо, що відверті фото Гросу сколихнули мережу.

Як повідомляла Politeka, Аліна вже давно «не бджілка».

Також Politeka розповідала, що Аліна Гросу показала форми через відверте декольте.