Лорак показала стильний знімок, на якому позувала в новому іміджі

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз Лорак показала стильний знімок, на якому позувала в новому іміджі.

При цьому співачка похвалилася не тільки вбранням, але ще й зачіскою - зірка вирішила укласти волосся в м'які локони.

Зазначимо, зірка позувала в досить незвичайних брюках з широкою штаниною, тонкій чорній майці з неглибоким декольте і вільному піджаку в клітку. Доповнила наряд зірка блискучими прикрасами і яскравим макіяжем.

«Як завжди на стилі🔝», «Дуже красива😍», «Шикарний образ ❤️», «Як у вас справи?))❤️», «Красуня !!!!❤️🥂🍾», «Красуня! З кожним днем все красивіше! 😍❤️», «Шикарна😍», «Крута!», «Богиня❤️🌹», «Гарна 😍❤», – написали користувачі.

Також Кароліна опублікувала фото, на якому позує у вільному, кілька домашньому вбранні.

Вона позувала без макіяжу, звично вбравшись у зручний одяг, яку часто показує в Сторі. Так, артистка позувала у звичайній дутій куртці з дрібним геометричним принтом, темно-сірі джинси і масивні коричневі черевики.

підпису Кароліна заявила: "Сьогодні наш вечір!", очевидно натякаючи на яскравий початок наближаються вихідних. Користувачі мережі в свою чергу не залишилися байдужі і написали безліч різних коментарів.

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