Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того шанувальників.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

Після завершення відпочинку в Дубаї артистка взялася за роботу, про що активно сповіщає в розділі Сторі в Instagram. Однак це не заважає співачці ділитися архівними знімками, зробленими під час недавньої відпустки.

Цього разу зірка показала фігуру в чорному купальнику з тонкими зав'язками на талії.

На одній з фотографій MARUV лежить на ліктях у басейні, серйозно дивлячись в камеру і виставивши одне коліно з води. На другому ж зірка задерла голову до камери з цікавого ракурсу. Таким чином фотограф підкреслив гострий «котячий» погляд артистки, макіяж якої якраз і був зроблений з акцентом на очі.

На думку багатьох користувачів, вийшло досить стильно і досить стримано. Також користувачі мережі відзначили, що даний образ зірки – серйозний і чомусь навіть холодний – виглядає досить привабливо.

При цьому кілька тижнів тому Анна представила на сторінці в Instagram серію кадрів в новому стилі. Так, MARUV показала себе з новим кольором волосся. Артистка проміняла попелястий колір на яскраво-блакитний - настільки насичений, що спочатку навіть не кидається в очі нічого іншого.

А після Ганна вирішила підігріти інтерес до своєї персони і виставила в розділі Сторі серію відео, знятих під час тренування. Ганна показала чудеса пластики і майстерність акробатики. Тренуючись на нереально високих підборах, дівчина показала також і помітно схудлу фігуру в чорному обтягуючому костюмі, подчеркнувшем її форми.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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