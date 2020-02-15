Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка і матір його дочки американська актриса Хайден Панеттьєрі вдалася до кардинальної зміни іміджу

Дівчина зважилася на коротку стрижку. Що з цього вийшло, зірка показала у своєму мікроблозі в Twitter, передає Politeka.

Стиліст акторки Наомі Шлобода змінила колір волосся і зачіску Хейден, додавши образу яскравості і бунтарства.

«Спасибі моїй дівчинці за цю бомбічну стрижку!», – підписала один зі знімків Панеттьєрі.

Така зміна іміджу – вже друга для зірки за останні кілька місяців. У грудні минулого року вона вирішила розпрощатися зі своїми довгими локонами і змінила медовий відтінок блонда на попелястий. Тоді над образом Хайден чаклував популярний серед зірок Голлівуду стиліст Леонард Загамі.

Як пізніше перукар розповідав журналістам, його знаменитій клієнтці захотілося радикальних змін. Що саме підштовхнуло дівчину на цей крок, достеменно невідомо. Однією з причин голлівудські пліткарі називають болісний розрив з бойфрендом Брайаном Хікерсоном, який дозволяв собі розпускати руки.

Проте нещодавно у пресі промайнула інформація про те, що Хайден пробачила буйного коханого, і пара знову разом.

Раніше ми розповідали, що після того, як бойфренд жорстоко побив Панеттьєрі а травні минулого року, Володимир Кличко відреагував на інцидент, запропонувавши матері своєї дитини допомогу.

Однак у вересні суд зняв усі звинувачення з тирана, адже актриса відмовилася давати свідчення проти Хікерсона, незважаючи на те, що той завдав їй тілесні ушкодження.

Ми також писали, що зірка рідко бачиться зі своєю донькою, яка нині живе з батьком боксером Володимиром Кличком в Україні. Чотирирічна дитина знаменитої пари Кайя-Євдокія проводить більше часу з татом, ніж з матір'ю.

Нагадаємо, Кличка з донькою засікли в зоопарку під Києвом, кадри злили в мережу: «На вертольоті з охороною».

Як повідомляла Politeka, колишня наречена Кличка засвітилася на яхті без одягу: гарячі фото облетіли мережу.

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